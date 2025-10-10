Азербайджан приветствует достижение Израилем и ХАМАС соглашения по прекращению огня в Газе.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Мы приветствуем достигнутое соглашение по Газе, предусматривающее прекращение огня, начало процесса освобождения заложников и заключенных, а также беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в анклав», — говорится в заявлении.

В ведомстве также выразили надежду, что все пункты соглашения будут должным образом выполнены.

«Баку призывает активизировать усилия по достижению справедливого и прочного мира в регионе и приветствует посреднические усилия США, Турции, Катара и Египта в данном процессе», — добавили в МИД.