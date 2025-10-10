Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа еще не завершена и впереди остаются серьезные вызовы. Об этом он сказал в телевизионном обращении, состоявшемся в пятницу после объявления о прекращении огня, передает портал Ynet.

«Операция еще не завершена. Перед нами все еще стоят серьезные вызовы. Вместе мы справимся с этими трудностями, используем новые возможности и расширим зону мира», — подчеркнул глава израильского правительства.

Нетаньяху отметил, что соглашение с ХАМАС о возвращении заложников стало возможным лишь после оказанного на группировку давления.

«Я был убежден, что если мы применим решительное военное и дипломатическое давление, мы сможем вернуть всех заложников домой — и мы это сделали. Это было нелегко: я испытывал огромное давление как внутри страны, так и на международном уровне», — сказал премьер-министр.

По его словам, договоренность не могла быть достигнута раньше, поскольку «ХАМАС принял соглашение только тогда, когда оказался прижат к стенке и в полной изоляции».

Израильский лидер выразил уверенность, что в будущем сектор Газа будет демилитаризован.

«ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа демилитаризован — в идеале по согласию, а если нет, то силой», — подчеркнул Нетаньяху.