В бельгийском Антверпене полиция задержала троих молодых людей, их подозревают в планировании терактов против политиков. Об этом заявил в четверг, 9 октября, федеральный прокурор Франсен на пресс-конференции.

Как отметил прокурор, подозреваемые готовы «теракт, вдохновленный джихадизмом». Они сделали вывод, что прикрепили взрывное устройство к дрону . Задержанным 18, 23 и 24 года. Один из них был выпущен на свободу, двое других предстанут перед последствием суда 10 октября.

Одной из целей предполагаемой меры мог бы стать премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, заявил источник агентства AFP в правительстве в Брюсселе. Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным агентства Belga, обыски прошли всего несколько сотен метров от частного дома де Вевера в Антверпене. Полицейская операция в районе Дёрне привела к радикальной эвакуации жителей близлежащих районов из соображений безопасности, отметила Белга.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его потрясла новость о покушении на премьер-министра страны. «Это напоминает нам, что угроза терроризма остается неизменной и что мы должны сохранять бдительность», — написал дипломат в соцсети X.