В ходе операции, проведённой управлением полиции города Ханкенди, была выявлена попытка незаконного провоза оружия через контрольно-пропускной пункт.

Установлено, что житель Бардинского района, Азер Гахраманов (1973 г.р.), пытался провести огнестрельное оружие через пост. При досмотре автомобиля марки Mercedes, в котором он находился в качестве пассажира, полицейские обнаружили и изъяли один автомат «АК» и 30 патронов.

Для сокрытия оружия от сотрудников полиции Гахраманов спрятал его в одежде, предварительно разобрав на части.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что мужчина получил оружие от своего тестя — Назима Гасанова (1959 г.р.), работающего в одном из ресторанов в Ханкенди, а также от шурина — Мурада Гасанова (1997 г.р.).

Ведётся следствие.