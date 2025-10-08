По итогам проверки, проведённой силовиками из ФСБ и СКР, глава Следственного управления СКР по Свердловской области генерал-майор Богдан Францишко ушёл в отпуск, из которого, по данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, может уже не вернуться. Поводом для проверки стало провальное расследование уголовных дел против граждан Азербайджана — Шыхлинских и Сафаровых, которым занимался руководитель четвёртого отдела по расследованию особо важных дел майор Ярослав Кузвесов.

Проверка подтвердила, что у следствия отсутствуют существенные доказательства вины азербайджанцев. Обвинение строится исключительно на признательных показаниях, полученных под пытками, в результате которых, как утверждается, погибли двое задержанных.

Несмотря на это, Францишко в течение нескольких месяцев прикрывал Кузвесова перед проверяющими из Москвы. Позже между ними возник конфликт — глава управления требовал ускорить расследование, на что Кузвесов ответил пьяным дебошем на рабочем месте.

По словам сослуживцев, майор вёл себя неадекватно и шантажировал начальника, утверждая, что «имеет связи» в центральном аппарате СКР и «донесёт до Бастрыкина» в случае увольнения. Хотя в существование таких связей мало кто верил, Францишко, по неизвестным причинам, продолжал терпеть поведение подчинённого, который, как говорят коллеги, «просто спивается».