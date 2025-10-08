Посольство Азербайджана в России держит под контролем ситуацию с задержанием граждан страны в московском аэропорту «Жуковский». Как сообщили АПА в пресс-службе диппредставительства, сотрудники консульства уже занимаются урегулированием вопроса.

В посольстве отметили, что граждане Азербайджана обязаны за 72 часа до въезда в Россию зарегистрироваться и получить разрешение через специальное приложение. Однако многие этого не делают, из-за чего и возникают подобные проблемы.

Дипломаты также пояснили, что задержанные могут находиться в аэропорту до недели, поскольку российская сторона самостоятельно организует их возвращение. В Жуковский не летают самолёты азербайджанских авиакомпаний — только российские, дважды в неделю. Если в ближайшем рейсе будут свободные места, граждан отправят в Азербайджан завтра, в противном случае — в понедельник.

6 октября пассажиры из Баку приземлились в Жуковском, после чего несколько граждан Азербайджана были задержаны без объяснения причин и помещены в закрытое помещение вместе с выходцами из стран Центральной Азии. Задержанным не предоставляют еду и воду. Они обратились к властям Азербайджана с просьбой о помощи.