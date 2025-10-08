Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о масштабной оптимизации управленческого аппарата в государственных органах — количество чиновников уменьшится более чем на две тысячи благодаря внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Согласно документу, массовые сокращения начнутся с 1 ноября 2025 года. Главная цель — снизить избыточную численность сотрудников в республиканских исполнительных органах власти за счёт автоматизации и цифровизации процессов.

Больше всего сокращений придётся на Налоговый комитет — там лишатся работы 486 человек. Далее следуют Министерство водного хозяйства (224 сотрудника), Министерство сельского хозяйства (218), Министерство юстиции (197), Министерство экологии (176) и Министерство труда (163).

Руководителям госорганов поручено в течение недели создать специальные комиссии по оптимизации численности центрального аппарата и подведомственных структур. Кроме того, им необходимо утвердить перечень сокращаемых должностей и обеспечить, чтобы увольнения проходили строго в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Министерству занятости и сокращения бедности совместно с Федерацией профсоюзов поручено оказать содействие в трудоустройстве всем сотрудникам, попавшим под сокращение.