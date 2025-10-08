Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев выступил на заседании Шестого комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённом теме «Меры по ликвидации международного терроризма».

В своем выступлении дипломат подробно рассказал о вкладе Азербайджана в глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом, подчеркнув важность международного сотрудничества в этой сфере, передает Report.

«Азербайджан активно присоединился к глобальным антитеррористическим усилиям и придает большое значение укреплению международного сотрудничества. Мы убеждены, что эффективно противостоять терроризму можно только на основе совместных усилий», — заявил Мусаев.

Он проинформировал участников заседания о деятельности Бакинского форума безопасности, учреждённого в 2023 году. По словам дипломата, форум уже стал важной международной платформой, объединяющей представителей спецслужб и структур безопасности из разных регионов мира для обмена опытом и координации усилий в борьбе с терроризмом.

Особое внимание в выступлении было уделено вызовам, с которыми сталкивался Азербайджан в течение долгих лет.

«Наши территории, находившиеся под оккупацией, использовались как ‘серая зона’ для деятельности террористических, наемнических и других незаконных вооруженных формирований, а также для незаконной торговли и бесконтрольного оборота оружия», — отметил Мусаев.

Постпред Азербайджана подчеркнул недопустимость безнаказанности террористов и амнистии для лиц, причастных к террористической деятельности. Он также акцентировал внимание на важности борьбы с радикализацией через просвещение и межкультурный диалог, особенно среди молодежи.

«Мы должны укреплять воспитание молодого поколения в духе мира, терпимости и взаимопонимания, чтобы формировать устойчивый иммунитет против идеологий ненависти и экстремизма», — добавил он.

В завершение Мусаев подтвердил приверженность Азербайджана продолжению борьбы со всеми формами международного терроризма, в том числе через развитие международных правовых механизмов и активное сотрудничество с партнёрами.