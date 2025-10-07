Турция реализует масштабные проекты в Карабахе на сумму 5 миллиардов долларов, сообщил министр торговли страны Омер Болат.

По его словам, которые приводит АПА, турецкие компании активно участвуют в инфраструктурных и строительных проектах в освобожденных территориях Азербайджана. Эти инициативы вносят значительный вклад в восстановление региона и развитие его экономики, подчеркнул министр.

Проекты охватывают широкий спектр сфер — от строительства дорог и объектов инфраструктуры до возведения жилых и социальных объектов, что способствует устойчивому развитию Карабаха.