Издание Politico со ссылкой на европейских чиновников предупредило, что политическая нестабильность во Франции на фоне перестановок в правительстве может ослабить Евросоюз.

«Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону», — отметил неназванный дипломат.

По словам другого источника, экономика еврозоны и без французского кризиса вызывает значительные опасения.

Собеседники издания подчёркивают, что для европейского объединения невыгодно, когда одно из крупнейших государств-членов находится в смятении, особенно в текущей ситуации с безопасностью.