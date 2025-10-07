Центр по борьбе с дезинформацией Турции заявил, что публикации в некоторых социальных сетях о том, будто «в Азербайджане флаги были приспущены в годовщину геноцида, начатого Израилем против Газы 7 октября», являются дезинформацией.

Подобные утверждения, пытающиеся представить Азербайджан как «противника Палестины», направлены на введение общественности в заблуждение, подрыв турецко-азербайджанских отношений, нанесение ущерба репутации братской страны Азербайджан, а также на подрыв представления о единстве тюркско-исламского мира и отвлечение внимания от продолжающегося геноцида против палестинского народа.

Центр призвал не доверять подобным ложным и манипулятивным публикациям и ориентироваться исключительно на информацию, поступающую из официальных источников.