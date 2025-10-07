Россия активизировала информационно-психологическую кампанию, направленную на подготовку к возможному будущему конфликту с НАТО, говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 6 октября Служба внешней разведки РФ обвинила Великобританию в планах инсценировать нападение проукраинских россиян на украинский или иностранный корабль. В ISW отмечают, что такие заявления стали систематическими и свидетельствуют о начале «Фазы 0» — этапа формирования психологических и физических условий для военных действий.

С осени 2025 года, по данным института, заметно участились вторжения российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО. Это может указывать на подготовку к более агрессивной фазе конфликта.

При этом аналитики подчеркивают, что признаков неизбежности войны с НАТО пока нет. Москва, по их мнению, стремится посеять страх среди европейцев и ослабить решимость альянса, добившись уступок по Украине и сдержав укрепление обороны Европы.