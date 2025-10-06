Бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, назначенный на пост министра ВС, сообщил, что отказался от должности после критики со стороны оппозиции и отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню.

«Я констатирую, что мое решение вызывает у некоторых людей непонятную, ложную и несоразмерную реакцию», — написал Ле Мэр в X. Он отметил, что согласился на пост из чувства долга и ради служения Франции.

Министр сообщил, что предложил президенту страны уйти из правительства и передать свои полномочия премьер-министру, что было принято. Ле Мэр выразил надежду, что его уход поможет разблокировать переговоры по формированию нового правительства.