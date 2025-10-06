В ночь на 6 октября дроны атаковали оккупированный Крым. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза.

Первые взрывы в Симферопольском районе были слышны около часа ночи. Взрывы прогремели в Евпатории, Феодосии, а также в районе Андреевки — там рядом расположен аэродром «Кача», пишет «Крымский ветер».

Сообщается, что удар по нефтебазе в Феодосии был очень мощным. Зарево от пожара видно с расстояния более 30 километров.

«Ранее нефтебазу атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22. А теперь целых будет еще меньше», — говорится в сообщении.

Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

Феодосийский торговый порт расположен в западной части незамерзающего Феодосийского залива на юго-восточном побережье Крыма. Порт открыт для захода судов круглый год и может оказывать услуги по переработке грузов широкой разновидности, механизирован. Он имеет сеть железнодорожных путей.