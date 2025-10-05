Президент США Дональд Трамп направил 300 солдат Национальной гвардии штата Иллинойс в Чикаго. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Белого дома Эбигейл Джексон.

Решение принято для обеспечения безопасности федеральных работников и объектов на фоне «жестоких беспорядков и беззакония», которые, по словам Белого дома, не были пресечены местными властями. Джексон подчеркнула, что президент Трамп не будет закрывать глаза на хаос в американских городах.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер заявил, что распоряжение было получено утром от Пентагона. Он назвал его «ненужным» и «сфабрикованным представлением, а не реальной попыткой обеспечить безопасность». Притцкер добавил, что требовать от губернатора действий против воли штата «абсолютно возмутительно и не по-американски».