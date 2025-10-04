Генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов дал интервью казахстанскому телеканалу и отметил важность документа, подписанного меджу Азербайджаном и Казахстаном в сфере международных грузоперевозок. Он рассказал о работах, которые ведутся в Азербайджане, чтобы Средний коридор заработал в полную силу.

Гурбанов поделился этим интервью на своей странице в Facebook.

С 30 сентября по 2 октября 2025 года в КДЦС «Атакент», г. Алматы прошла 28-я Казахстанская Международная выставка «Транспорт и логистика» — TransLogistica Kazakhstan 2025. Также ABADA приняла участие в VII Международном транспортно-логистическом бизнес-форуме, прошедшем в рамках Транспортной недели в Алматы, где глава ABADA подробно рассказал участникам форума о перспективах азербайджанских перевозчиков, возможностях Среднего коридора, важности открытия Зангезурского коридора, международном сотрудничестве и транзитных стратегиях.

Он отметил, что нормативно-правовые реформы, упрощение таможенных процедур, цифровизация и принцип «единого окна» будут способствовать ускорению автомобильных перевозок.

Напомним, что в рамках форума была организована панельная дискуссия на тему «Транспортная связанность и синхронизация транспортных коридоров», VIII заседание министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств. Также прошла встреча руководителей делегаций стран Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

На международном мероприятии был подписан ряд важных документов.

