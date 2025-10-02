Статуя Свободы в Нью-Йорке может оказаться под угрозой закрытия из-за частичной приостановки работы правительства США (шатдауна). Об этом заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

По её словам, которые приводит The New York Times, власти штата не намерены брать на себя расходы по содержанию национального символа во время шатдауна.

«Факел статуи может в буквальном смысле погаснуть — не из-за стихийного бедствия, урагана или наводнения, а из-за того, что [президент США] Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне заставили правительство прекратить работу», — подчеркнула Хокул.

Таким образом, из-за политического кризиса один из главных символов США может временно перестать функционировать.