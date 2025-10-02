Колумбийский президент Густаво Петро в соцсети X сообщил, что после нападения на суда флотилии Global Sumud, перевозившей гуманитарную помощь для сектора Газа, разорвал соглашение о свободной торговле с Израилем.

«Если эта информация верна, налицо новое международное преступление [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху. В международных водах были задержаны две колумбийские гражданки (они находились на судах в составе флотилии. — ред.), которые занимались гуманитарной поддержкой Палестины», — написал глава государства.

Он призвал МИД Колумбии «подать все соответствующие иски» и пригласил международных адвокатов встать на службу республики. По его словам, все дипломаты Израиля покинут территорию южноамериканской страны.