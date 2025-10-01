Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.

На церемонии выступил президент Италии Серджо Маттарелла. Президент сказал:

Выражаю глубокую благодарность Университету АДА и ректору за теплые слова. Приветствую прибывших сюда вместе с ним ректоров, проректоров Университета Луис, Миланского, Туринского, Болонского и Римского университетов. Господин Президент, я сам окончил Римский университет много лет назад.

С особой искренностью приветствую доцентов Итало-Азербайджанского университета, а также студентов, которые учатся и будут учиться в этом великолепном кампусе, с которым мы только что ознакомились. Кампус произвел на меня большое впечатление, я высоко оцениваю функциональность и красоту его зданий. Лично я очень рад этой инициативе. Италия гордится совместной реализацией с Азербайджаном этого проекта. Этот университет не только объединяет обширные возможности, ресурсы, исследовательскую деятельность и учебный процесс, доцентов, обучающихся молодых азербайджанских и итальянских студентов, но и отражает развивающуюся по восходящей линии, интенсивную и крепкую дружбу между Азербайджаном и Италией.

Эта инициатива имеет символическое, образцовое значение, а также является венцом нашего сотрудничества, которое, как напомнил президент Алиев, проявляется в различных формах и секторах – от энергетики до экономики и промышленной сферы. Этот университет также олицетворяет культуру, научные исследования, образование, которые тесно связывают наши страны, их граждан.

Выражаю глубокую признательность президенту Алиеву за его любезное приглашение вновь посетить Азербайджан. Для меня честь, что он пригласил меня открыть такой великолепный студенческий городок. Я действительно очень благодарен.

Я рассматриваю все это как возможность продемонстрировать отношения между нашими странами, которые ориентированы на благополучие своих граждан, проявляют заботу об их жизни, думают об их будущем. Баку и Рим написали не только историю контактов в географическом плане, но и историю обмена товарами и продукцией через пересекающиеся торговые пути, а также делились своими знаниями, перспективами, планами дружбы и сотрудничества.

Их обновление в такой эффективной, конкретной форме и с высоким качеством, на примере Итало-Азербайджанского университета, также является посланием всей международной общественности. Это сотрудничество дополняет навыки, таланты, ресурсы и перспективы. Вместе с господином президентом я очень рад видеть такое великолепное здание университета. Это учебное заведение не только предоставит доцентам и студентам возможность проводить исследования, работать, учиться, активно повышать знания, но и создаст возможность ощутить вкус университетской жизни. Думая о перспективах развития, я желаю, чтобы подобные тенденции развития широко распространились по всей территории Азербайджана. Я хотел бы видеть здесь много международных инициатив. Такие совместные перспективы еще больше повысят роль нашего Итало-Азербайджанского университета. Культура, которую отражает и выражает университет, сделает его послания, как носителя знаний, более действенными.

Я сердечно поздравляю студентов, которые здесь учатся и будут учиться, по этому случаю. Они не только будут обучаться в учебном заведении своей страны, но и получат возможность не виртуально, а реально и эффективно общаться со студентами, доцентами и исследователями других учебных заведений нашей страны. Наши студенты, доценты и исследователи также наладят контакты со своими азербайджанскими коллегами. Так углубляются знания, расширяются возможности. В этом случае этот опыт и инициатива превращаются в невероятно ценный инструмент.

Хочу сообщить, что мы уже говорили с президентом Алиевым о работе, проделанной университетами-участниками, в том числе об этой необычной инициативе, которая дала весомые результаты. Все это свидетельствует о правильности инициативы и цели, лежащих в основе создания этого учебного заведения.

Мы благодарим вас за проделанную работу. Италия гордится совместным с Азербайджаном участием в этой инициативе. Господин Президент, я искренне рад, что мы подаем такой важный пример на международном уровне, то есть обеспечивается углубление и развитие сотрудничества, получение образования нашей талантливой молодежью. На фоне нынешней международной обстановки, характеризующейся серьезными конфликтами и столкновениями, мы с удовольствием сотрудничаем, работаем не только в экономической и промышленной сферах, но и в области культуры, образования молодежи и ее формирования. Человечество всегда должно идти по этому пути. Только молодежь поведет человечество вперед. Мы многое сделали на глобальном уровне. Без культуры, образования и углубления исследований невозможно будет противостоять этим вызовам. Это стремление ценится Итало-Азербайджанским университетом, во имя чего и ведется сотрудничество.

Благодарю вас за проделанную работу. Поздравляю ректоров, доцентов и студентов!