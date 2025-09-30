Польская полиция задержала гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов системы «Северный поток». Об этом 30 сентября сообщила радиостанция RMF24.

Задержание провели в городе Прушкув на основании европейского ордера, выданного немецким судом. По данным СМИ, речь идет об инструкторе по дайвингу Володымыре Z., которого в прессе ранее называли Владимиром Журавлевым. После задержания его доставили в окружную прокуратуру в Варшаве, где вскоре должна начаться процедура экстрадиции.

Адвокат подозреваемого Тимофей Папроцкий заявил, что «нет оснований выдавать его Германии». Он подчеркнул, что «пока нет уверенности в том, что украинец действительно участвовал в диверсии».

Немецкое следствие ранее утверждало, что Журавлев входил в группу, которая в сентябре 2022 года вышла на яхте из Ростока, погрузилась под воду и установила взрывные устройства на трубопроводе «Северный поток».