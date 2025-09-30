В Турции в аэропорту задержан автор антиазербайджанского фейка, который проживает в Испании.

28 сентября пользователь по имени Тугберк выдал фото азербайджанской делегации, слушавшей выступление президента Ильхама Алиева на Генассамблее ООН, за «кадр, запечатленный во время речи Нетаньяху», с подписью, что азербайджанская делегация не покинула зал во время выступления израильского премьера. В подписи к фотографии он написал, что Азербайджан «предал» Турцию ради Израиля. Однако пользователи соцсети подали жалобу на фотографию и добавили заметку, что она фейковая.

Автор ложного поста был задержан вчера вечером в аэропорту. В своём профиле он сообщил, что после дачи показаний улетел в Испанию.

Также мужчина написал в своей соцсети Х, что сделал скриншоты и подаст в суд на всех, кто писал ему оскорбления в связи с данной публикацией.