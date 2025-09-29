Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в ходе общения с журналистами, что темы, связанные с изменением климата, должны преподаваться в школах не только как научный предмет, но и как инструмент формирования отношения и поведения детей.

По его словам, вопросы изменения климата должны быть интегрированы в различные учебные дисциплины — математику, химию, биологию, литературу:

«Главный вопрос здесь — не только передача научных знаний, а формирование отношения и образа мышления. Наука рождается именно после этого. Обучение детей правильному подходу к изменениям климата поможет им в будущем принимать ответственные и основанные на информации решения», — отметил министр.