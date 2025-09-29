Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил о необходимости обновления образовательных программ в вузах страны на инновационном саммите INMerge, организованном PAŞA Holding в Баку.

По словам министра, текущие учебные программы устарели, и преподаватели передают опыт прошлого будущим поколениям.

«То есть программы, подготовленные на основе данных 30-летней давности, используются поколением, которое должно применять их ещё 30 лет. В результате образуется 60-летний разрыв. Мы должны уже сейчас адаптировать образовательные программы, прогнозируя будущее», — подчеркнул Амруллаев.