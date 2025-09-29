Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что в школах могут преподаваться основы предпринимательства. Выступление состоялось на инновационном саммите INMerge, организованном PAŞA Holding в Баку.

По словам министра, преподавание предпринимательства возможно, но ключевым вопросом остаётся формат его внедрения. Амруллаев отметил, что в некоторых странах при появлении нового направления сразу предлагают создавать отдельные специальности, что не всегда обеспечивает подготовку профессионалов.

«Предпринимательство не должно ограничиваться программами и дипломами, оно должно формироваться на основе общей культуры и методов воспитания поколения», — подчеркнул министр.