В Гяндже состоялась торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ. За мероприятием наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Сначала на арену был вынесен Флаг Азербайджана, который был поднят под звуки Государственного гимна. Затем состоялся торжественный парад спортсменов стран-участниц III Игр стран СНГ.

На церемонии открытия флаг Азербайджана на арену вынесли наш каратист Асиман Гурбанлы и таэквондистка Земфира Гасанзаде.

Затем выступили председатель Оргкомитета III Игр стран СНГ Самир Шарифов и заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Нурлан Сейтимов. После этого состоялась церемония принесения клятвы спортсменами и их тренерами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил III Игры стран СНГ открытыми. Мероприятие продолжилось художественной частью.

