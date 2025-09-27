Россия готова дать решительный отпор в случае любой агрессии со стороны НАТО или ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и открыто заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — подчеркнул Лавров.