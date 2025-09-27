Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что усиление ядерного потенциала остается главным приоритетом КНДР.

На встрече с ключевыми должностными лицами и учеными ядерных исследовательских институтов он подчеркнул, что страна должна продолжать модернизацию и развитие своих вооружений.

«Мы должны постоянно обострять и обновлять ядерный щит и меч, которые могут надежно гарантировать национальный суверенитет, безопасность и интересы, а также право на развитие», — говорится в сообщении северокорейских СМИ.

Таким образом, руководство КНДР в очередной раз подтвердило курс на укрепление ядерной программы как основу своей оборонной стратегии.