Грузия сегодня сильнее, чем когда-либо, и никакая иностранная структура не способна повлиять на ситуацию в стране. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя продолжающиеся протесты.

По словам главы правительства, акции, поддерживаемые зарубежными организациями, не принесли ожидаемых результатов.

«300-дневные протесты показали, что иностранные агентства не могут добиться успеха в Грузии. Иногда выходят 50, иногда 100–150 человек, но их попытки не увенчаются успехом, потому что государство готово к этому вызову, государственные институты сильны», — подчеркнул Кобахидзе.