Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью телеканалу Fox News, что поставки американского оружия в Украину будут осуществляться на постоянной основе.

«Вы увидите, будет постоянный поток американского оружия в Украину, за которое будут платить союзники», — заявил Рютте.

Отвечая на вопрос о возможной смене позиции президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине, генсек альянса отметил, что не уверен в изменении точки зрения американского лидера.

Рютте подчеркнул, что подход НАТО к поддержке Украины останется последовательным, а участие союзников в покрытии расходов позволит сохранить регулярность поставок и укрепить коллективную линию альянса в отношении конфликта.