Польские власти намерены в ускоренном порядке рассмотреть поправки в закон о принципах пребывания вооружённых сил за пределами страны. Как сообщает газета «Gazeta Wyborcza», инициатива позволит Варшаве сбивать российские беспилотники над территорией Украины без необходимости предварительного согласования с НАТО или Евросоюзом.

Напомним, в 2022 году в польское законодательство были внесены изменения, согласно которым применение вооружённых сил за рубежом требовало одобрения со стороны НАТО и ЕС. Бывшая комиссия по расследованию российского влияния утверждала, что подобные нормы фактически лишали Польшу возможности самостоятельно реагировать на угрозы, исходящие от беспилотников, пролетающих со стороны Украины или Белоруссии.