Российские войска наращивают усилия для подготовки к наступательным действиям на Херсонском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, россияне продолжают изнурительные атаки в районе Покровска, а также усиливает давление на южных рубежах, сосредотачиваясь на переброске и ротации подразделений для штурмов в Херсонской области.

Отмечается, что российские войска в последние недели изменили тактику. Вместо ограниченной разведки малыми группами они активнее применяют штурмовые отряды с плотной поддержкой беспилотников и артиллерии. На южном направлении это может указывать на подготовку более масштабных атак.

Аналитики фиксируют и другие направления активности. Так, российские войска безуспешно пытаются продвигаться в Сумской и Харьковской областях, продолжают атаки на Купянском и Сиверском направлениях, где применяют тактику инфильтрации небольшими группами.

В то же время украинские силы отмечают рост активности дронов и ожидают, что с похолоданием осенью и зимой интенсивность боев возрастет — в том числе на Херсонском направлении.