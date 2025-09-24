США способны оперативно заменить весь газ и нефть, поступающие в Европу из России. Европейских лидеров уже уведомили об этом, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News.

«В Европе предпринимаются меры по замещению российских энергоресурсов. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. США готовы уже сегодня замещать весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты», – подчеркнул Райт.

Министр добавил, что за шесть дней провел встречи с европейскими лидерами, заверяя их в наличии у США необходимых мощностей для удовлетворения потребностей Европы.

Комментируя планы ЕС полностью отказаться от поставок сжиженного природного газа к январю 2027 года, Райт отметил, что такой шаг следует осуществлять гораздо быстрее. «Газ, который не поступает в Европу и не продается там, они не могут перенаправить в другие регионы… Это просто потеря дохода для Путина и снижение его возможностей вести войну», – пояснил глава Минэнерго США.