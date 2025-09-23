Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в дебатах высокого уровня, состоявшихся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал главу нашего государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Отметим, что в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, принимают участие более 150 глав государств и правительств. На сессии, посвященной теме «Вместе лучше: 80 и более лет ради мира, развития и прав человек», обсуждаются вопросы глобальной повестки дня, в том числе продолжающиеся конфликты в некоторых уголках мира, Цели устойчивого развития, климатический кризис и другие темы. Сессия продлится до 30 сентября.