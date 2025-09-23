В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину и его 55-летнего отца при попытке подрыва моста через реку, сообщила ФСБ.

По данным спецслужбы, их подозревают в серии диверсий: взрыве газопровода в Сызранском районе в 2023 году, повреждении двух железнодорожных мостов в 2024-м и подрыве трансформаторной подстанции на Куйбышевском НПЗ.

«СВО — это чёрный день для меня. Это просто то, чего не должно было быть», — говорит на распространенной ФСБ видеозаписи один из мужчин.

При задержании сын пытался покончить с собой и заявил, что действовал из-за несогласия с войной в Украине, вовлекая в акции отца. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит пожизненное заключение. «Я за людей… Я против зла», — уточнил он, отвечая на вопрос, зачем попытался покончить с собой при задержании.