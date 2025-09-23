Европа «готовится оккупировать» Молдову, утверждает Служба внешней разведки России.

По версии ведомства, это планируется сделать любой ценой — вплоть до ввода войск и фактической оккупации страны. Сейчас, утверждает СВР, идёт концентрация подразделений вооружённых сил НАТО в Румынии у молдавских границ. Также якобы готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья.

По имеющимся у разведки данным, первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.

«Такой сценарий неоднократно отрабатывался на учениях НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября. Евробюрократы опасаясь протестов против фальсификаций, готовят вмешательство», — говорится в сообщении.

По версии СВР, тогда по запросу президента Майи Санду вооружённые силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с «диктатурой под вывеской евродемократии».