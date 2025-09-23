ООН находится в состоянии серьезного кризиса. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Это вовсе не секрет, что Организация Объединенных Наций в настоящее время переживает довольно крупный кризис», — отметил дипломат.

По его словам, организация одновременно сталкивается с политическими и финансовыми трудностями. На фоне военных действий и растущего числа конфликтов, добавил министр, «нарушаются почти все правила устава ООН».

Эйде подчеркнул, что, если ситуация будет развиваться в том же ключе, мир может стать «намного опаснее».