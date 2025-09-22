Сирия находится в процессе восстановления и стремится поддерживать нормальные отношения со всеми странами, заявил президент Сирии Ахмад аль-Шараа на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передаёт SANA.

По его словам, Израиль неоднократно атаковал Сирию, продолжает оккупацию Голанских высот и вторгается на сирийскую территорию, однако страна, находясь в фазе восстановления, старается избежать войны.

Ахмад аль-Шараа отметил, что Израиль должен покинуть территорию Сирии.

«Но главный вопрос в том, действительно ли у Израиля есть обеспокоенность, связанная с безопасностью, или у него есть экспансионистские амбиции? Это выявят переговоры», — заявил сирийский лидер.