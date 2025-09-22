Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично раскритиковал лидеров государств, принявших решение о признании Палестины, назвав их действия «вознаграждением за террор».

«У меня есть чёткое послание для тех лидеров, которые признают Палестинское государство после ужасной резни 7 октября. Вы тем самым вознаграждаете террор», — заявил он.

Нетаньяху подчеркнул, что не допустит создания «Палестинского государства на запад от Иордана»: «И у меня есть ещё одно послание для вас: никакого Государства Палестина не будет. Палестинское государство на запад от Иордана не возникнет. На протяжении многих лет я препятствовал созданию этого террористического государства, несмотря на огромные внутренние и внешние давления. Мы делали это решительно и с политической мудростью».

Премьер добавил, что израильская политика в регионе останется последовательной и что власти будут усиливать поселения: «Тем более что мы удвоили еврейские поселения в Иудее и Самарии и будем продолжать этот путь».

Нетаньяху также пообещал дать «ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в сердце нашей страны» после возвращения из рабочей поездки в США: «Ответ будет дан после возвращения из Соединённых Штатов. Ждите».