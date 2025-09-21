Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что призывы к созданию палестинского государства представляют угрозу для существования Израиля.

«Нам придётся бороться и в ООН, и на всех других площадках с направленной против нас лживой пропагандой и призывами к созданию палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование и станут абсурдной наградой за террор», — цитирует политика The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, Израиль готов ответить на подобные инициативы на предстоящей конференции мировых лидеров.