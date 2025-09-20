Евросоюз обсуждает возможность введения ограничений на поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, эти планы не связаны с новым 19-м пакетом антироссийских рестрикций ЕС, он затронет российский СПГ и нефтяные танкеры, которые Еврокомиссия относит к так называемому теневому флоту.

Агентство отмечает, что в отличие от санкций, для введения которых требуется поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры, такие как пошлины, нуждаются в поддержке лишь большинства государств. Таким образом ЕС рассчитывает выполнить требование президента США Дональда Трампа об отказе от российских энергоносителей вопреки несогласию Будапешта и Братиславы.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис сообщил, что новый пакет антироссийских санкций ЕС не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ, однако затронет СПГ.