Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России, в который вошли новые финансовые и энергетические ограничения. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, под меры могут попасть российские и иностранные банки, а также 45 компаний из разных стран.

По ее словам, ЕС намерен ввести полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», расширить ограничения в отношении криптовалютных платформ и распространить санкции на российскую платежную систему «Мир». Кроме того, Евросоюз собирается ужесточить потолок цен на российскую нефть, снизив его до $47,6 за баррель, и ввести санкции против еще 118 судов, которые подозреваются в перевозке российской нефти.

Фон дер Ляйен также подтвердила, что Брюссель намерен использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине.