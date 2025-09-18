Президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией, однако позже исправил свою ошибку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом оправдал действия американского лидера.

«Руководитель страны исправляет свои ошибки так, как считает нужным, и президент США уже это сделал, в том числе в своем последнем посте в социальной сети X», — приводит его слова портал 1lurer.am.

Пашинян добавил, что недавно сам допустил путаницу с именами известных армянских боксеров, но это не означает, что он не различает этих людей.