Евросоюз в пятницу, 19 сентября, рассмотрит возможность включения китайских компаний в новый санкционный пакет против России, сообщает Politico со ссылкой на источники. Ранее представление пакета, которое ожидалось 17 сентября, было отложено.

ЕС опасается «ловушки» со стороны Трампа, пишет издание. Его требования о введении Европой пошлин против Китая, размер которых может достигать 50–100%, что Брюссель считает невозможным, могут быть направлены на то, чтобы затормозить процесс урегулирования и обвинить в этом союзников, поясняет газета.

СМИ отмечают, что ЕС пытается стимулировать США оказать давление на Москву, однако меры в отношении Китая будут менее жесткими, чем требуют американские власти. Источники подчеркивают, что ЕС предпочитает целевые санкции, избегая введения пошлин, которые предложил президент США Дональд Трамп.