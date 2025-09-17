Россия продолжает работу над вопросом возобновления прямого авиационного сообщения с Соединёнными Штатами, однако пока должного отклика со стороны США нет. Об этом журналистам сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы со своей стороны на сегодня на двустороннем треке с США сфокусированы среди прочего на задаче возобновления прямого авиационного сообщения. К сожалению, пока должного отклика с американской стороны нет. Мы предпринимаем дополнительные усилия, в это вовлечены наши профильные ведомства и структуры», — заявил Рябков.

Он добавил, что надеется на более конструктивный настрой в Вашингтоне к моменту проведения двусторонних консультаций по раздражителям в отношениях и рассчитывает на реальный прогресс в решении этого вопроса. Ранее замминистра отметил, что следующая встреча по этому формату планируется до конца осени.