В Министерстве науки и образования Азербайджана планируют усилить процедуру отбора участников государственной программы обучения за рубежом, заявил глава ведомства Эмин Амруллаев в эфире программы Hədəf на AzTV.

По словам министра, в текущем году на программу подали заявки около 900 человек, что затрудняло процесс выбора. «Когда два сильных кандидата претендуют на одно место, кто-то вынужденно остается в стороне. Мы стараемся выбрать лучших», — отметил Амруллаев.

Он подчеркнул необходимость минимизации субъективности в отборе. Планируется построить систему, где критерии принятия студентов будут базироваться на заранее определенных высоких стандартах. В результате предполагается отобрать примерно 500 лучших кандидатов и направить их в зарубежные университеты самого высокого уровня.

«Эта программа станет одной из основных опор независимости и развития Азербайджана. Получив образование за рубежом, эти люди через годы вернутся в страну и внесут значительный вклад в государственный и частный сектор», — добавил министр.