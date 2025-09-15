Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в эфире программы Hədəf на AzTV подчеркнул, что качественное образование невозможно получить при низких затратах.

«Средства, вложенные в образование, — это не расходы, а инвестиции. Чем больше инвестиций, тем сильнее развивается человеческий капитал и ресурсы. Наш подход заключается в том, что инвестиции в людей должны увеличиваться независимо от уровня их таланта и навыков», — отметил Амруллаев.

Министр сообщил, что впервые в вузах страны были расширены программы бюджетного образования. Ранее многие частные вузы не принимали студентов на бюджетной основе из-за недостатка финансирования. С этого года государство покрывает эти расходы и применяет механизм программы SABAH. В результате, например, 180 студентов начали обучение в Университете ADA на бюджетной основе, а аналогичные возможности предоставлены в Бакинской высшей школе нефти и других вузах.

Главная цель Министерства науки и образования — обеспечить развитие человеческого капитала и подготовку высококвалифицированных специалистов в стране, добавил министр.