Исламские и арабские государства заявили о полной поддержке Катара после израильского удара по резиденции руководства ХАМАС в Дохе. Совместное заявление было принято на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В документе говорится, что нападение Израиля рассматривается как агрессия не только против Катара, но и против всех арабских и исламских стран. Участники подчеркнули, что готовы поддержать все шаги Дохи, направленные на защиту суверенитета и безопасности.

Кроме того, саммит отверг угрозы Израиля о возможных новых ударах по Катару, назвав их опасной эскалацией. По словам участников, подобные действия подрывают все достижения в процессе нормализации отношений арабских и исламских стран с Израилем.