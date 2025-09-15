Столько бы ни было разговоров необходимости устранения пробок и постановлений о принятии мер в связи с этим, Баку по-прежнему утопает в транспортных заторах. Государственные структуры демонстрируют попытки изменить что-либо, однако слабые их подвижки не способны изменить ситуацию в лучшую сторону. И тут можно назвать десятки причин, в результате которых население города имеет то, что имеет, простите за тафтологию. Особенно удручающая ситуация наблюдается в день знаний, из года в год одно и то же. Стоит учащимся выйти за порог дома, как весь город и окрестности застывают в пробках, а миллионы людей застревают в пути, испытывая неудобства и стресс от страха опоздать. Не помогают даже попытки инспекторов дорожной полиции отрегулировать дорожное движение.

Например, этим утром Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД в связи с началом нового учебного года объявил о введении режима «зеленой волны» на светофорах. Также на проспекты и улицы города и близлежащих территорий были направлены регулировщики государственной дорожной полиции. Казалось бы, эта дополнительная мера должна разгрузить дороги и обеспечить беспрепятственное движение транспорта, но нет. Вместо обещанной «зеленой волны» дорожные полицейские просто перекрыли развороты на нескольких улицах вблизи торгового центра 28 Mall, а работа светофоров и вовсе игнорировалась регулировщиками. В стремлении обеспечить «зеленую волну» автомобилистам полицейские забыли про пешеходов, которые, несмотря на зеленый свет светофора на зебре, с риском для жизни лавировали между движущимися машинами, чтобы перейти дорогу.

В результате автомобилисты вынуждены были простаивать в дороге, тем самым перекрывая движения другим на перекрестках, пока полицейские не разрешат им ехать дальше. Таким образом, по цепной реакции транспортный затор охватил весь центр Баку.

Может сложиться ошибочное впечатление, что пробки были только в центре столицы. Но они хаотично возникали повсюду. Вот, например, этим утром дорожная полиция перекрыла движение на вспомогательной дороге Сумгайыт-Баку, пересекающей дорогу в город Хырдалан, чтобы, так сказать, разгрузить основную трассу, ведущую в столицу. При этом никто не подумал о людях, находящихся в тот момент в общественном транспорте. Корреспондент Minval, также оказавшийся в пробке, засек время. Расстояние в пару километров он проехал на автобусе за час. Причем во время этой поездки нескольким пассажирам автобуса, следовавшего по маршруту №508, стало плохо. Но в той, искусственно созданной, пробке стояли сотни автомобилей и пассажирских автобусов.

Полицейские закрыли дорогу в город и создали видимость пустых дорог в Баку. Умно, ничего не скажешь. А тем временем в мире давно уже используют цивильные методы для решения проблемы транспортных заторов. И изобретать велосипед не нужно, надежное решение уже давно есть.

Азербайджанским транспортным структурам пора уже внедрить комплекс мер для решения этой многолетней проблемы. Как будто в начале они были на правильном пути: старались пересадить людей с частного авто на общественный транспорт. Но, как обычно это у нас бывает, не продумали до конца. Общественный транспорт должен быть доступным во всех жилых районах, более того, он должен ходить исправно.

И дело тут не только в комфорте. Поездки на автобусах, метро, поездах должны быть по приемлемой цене, с учетом дохода населения. А недостающий остаток, которого лишатся компании-перевозчики, можно субсидировать за счет бюджетных средств. В противном случае никто не захочет толкаться в общественном транспорте, испытывая неудобства, когда можно за ту же сумму, затрачиваемую на проезд, ездить на личном автомобиле.

Вторым важным решением, о котором, кстати, давно грезят в дорожной полиции, может стать частичный запрет на передвижение на личном автомобиле. В этом плане самый оптимальный способ придумали в многомиллионном Пекине (12 млн населения и 5 млн автомобилей). Там действуют ограничения на въезд в город по номерам автомобилей. Например, в понедельник нельзя ездить по городу автомобилям с номерами, которые оканчиваются на 3 и 8, во вторник — на 4 и 9, в среду — на 5 и 3, в четверг – на 1 и 6, в пятницу – 2 и 7. Ограничения действуют в течение суток. В праздничные и выходные дни можно ездить без ограничений. Таким образом, каждый рабочий день 20% транспорта остается дома. Вдобавок в Пекине запрещен въезд иногороднего транспорта без специального разрешения. Хотя, в какие-то периоды иногородним машинам можно погостить в городе и без пропуска, но только не в часы пик.

К тому же сейчас в Пекине за собственный автомобиль надо платить налоги. А тот, кто хочет приобрести транспортное средство, прежде всего должен участвовать в лотерее, выиграть в нем шанс. И только после этого можно купить автомобиль.

Другие методы борьбы с пробками в Пекине такие же, как и в Баку: в дневное время действует запрет на въезд грузовых автомобилей; все парковки в городе платные; проезд на автомобиле по велодорожке штрафуется.

А тем временем в Баку поставлена задача — побороть пробки за 5 лет. Планируется изменить график работы государственных структур таким образом, чтобы ликвидировать само понятие «час-пик». Еще в начале года была утверждена Государственная программа на 2025–2030 годы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий. Утверждая госпрограмму, глава государства поручил ряду госорганов разработать гибкий график работы государственных структур, в том числе учебных и медицинских учреждений, а также юридических и физических лиц, что позволит снять нагрузку с транспортной инфраструктуры Баку. Пока же госструктуры воздерживаются от комментариев касательно того, какого графика работы они в будущем будут придерживаться.