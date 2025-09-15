Италия готова усилить позиции НАТО на восточном фланге, направив как минимум два новых истребителя в Эстонию. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, рассматривается выбор между Eurofighter и F-35, при этом предпочтение отдается последним. Эти самолеты могут дополнить четыре итальянских истребителя, уже находящиеся на базе в Эстонии.

Кроме того, Италия рассматривает возможность продления срока пребывания в Эстонии системы ПВО Samp-T, которая там уже размещена.

Решение, как отмечает газета, продиктовано военными, политическими и дипломатическими соображениями, а также давлением со стороны европейских партнеров для поддержки Варшавы после падения на польской территории российских беспилотников.

Правительство Италии обсуждает, потребуется ли отдельное одобрение парламента для этого шага или он может быть включен в ежегодный пакет международных военных операций.