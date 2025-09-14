Министерство иностранных дел Турции выступило с резким заявлением в адрес Греции.

В Анкаре отвергли слова официальных лиц Греции, прозвучавшие в годовщину попытки агрессии и оккупации Анатолии, назвав их «необоснованными и высокомерными».

В МИД Турции подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют историческим фактам и противоречат усилиям, направленным на развитие дружественных отношений между двумя странами.

«Мы призываем власти Греции воздержаться от действий, продиктованных внутренней политикой, и от инициатив, направленных на создание вражды между двумя народами», — говорится в сообщении ведомства.